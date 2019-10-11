Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.

Как передает РЕН ТВ, задержан Михаил Тувакин, которого прежде уже судили за насильственные действия сексуального характера.

Напомним, ребенок пропал утром в среду по дороге в школу. Ее тело нашли около гаражей.

«360» со ссылкой на Telegram-каналы BAZA и Mash сообщает, что местные жители «готовы линчевать убийцу».

Предполагаемый убийца, как утверждается, заявил, что убил ребенка со злости после того, как девочка грубо ему ответила.