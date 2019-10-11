Соловьев предложил вернуть смертную казнь после убийства девочки в Саратове

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию в Саратове, где местные жители провели ночь у полицейского участка, требуя расправы над подозреваемым в убийстве девятилетней девочки.

«Я добрый человек, поэтому я за смертную казнь», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Так телеведущий прокомментировал сообщение о том, что подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове «чередовал сексуальные преступления с имущественными». По информации СМИ, предполагаемый преступник шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Сообщается, что задержанный, который уже дал признательные показания, находился в поле зрения правоохранительных органов с 20-летнего возраста.

Кроме того, Соловьев отреагировал на мнение анонимного Telegram-канала о том, что «широкий слой «охранителей» якобы «цинично использует» историю с убийством ребенка в Саратове в целях «проведения агитационной кампании за возвращение смертной казни».

«Забавно, как тяжело понять неким, что есть свобода слова и что мы живем в демократической стране», – отметил Соловьев, указав на то, что используемые автором публикации формулировки «выдают рабское мышление».

«Да, я за смертную казнь. Это моя точка зрения, которую я отстаиваю много лет. И много передач провел на эту тему. И хорошо знаком как с доводами за, так и против. И остаюсь убежденными сторонником смертной казни», – подчеркнул телеведущий.

Тем временем на портале Change.org появилась петиция, автор которой высказывается за возвращение смертной казни или введение «гарантированного пожизненного заключения» за доказанные преступления против жизни детей. К настоящему моменту под обращением подписались почти 14,5 тыс. человек.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» также заявил о необходимости ужесточения наказания для убийц детей. По его мнению, одним из вариантов может быть химическая кастрация тех, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними.

«Здесь самое главное не дать сейчас эмоциям взять верх и требовать вешать кого-то, брать большой ржавый нож и у кого-то что-то отрезать – это неправильно, но я считаю, что те, кто совершил насилие над детьми – эти люди могут подвергаться химической кастрации и, возможно, специальному после освобождения контролю», – считает Милонов.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Толпа окружила подъехавший к участку полицейский автомобиль. Возмущенные жители пытались вытащить из машины подозреваемого, однако внутри его не оказалось. По информации СМИ, чтобы вывести предполагаемого преступника из машины, его пришлось переодеть в форму сотрудника ОМОН.

Расследование убийства девочки в Саратове взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.