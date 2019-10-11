Назван мотив убийцы девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове и пояснил, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Подозреваемый «предположил, что гараж может принадлежать семье девочки», поэтому «испугавшись разоблачения, он «затащил девочку в гараж и убил».

Слова задержанного предстоит проверить следствию, при этом причастность мужчины к преступлению подтверждается также и камерами наружного наблюдения.

По данным СК, мужчина имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».

В четверг зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.

В пятницу глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства девятилетней девочки.