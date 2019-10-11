Опубликован допрос подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

СК опубликовал запись допроса подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. В ходе допроса подозреваемый признался в убийстве и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.

Запись допроса СК опублиовал на своем канале на видеохостинге Youtube. В ходе допроса подозреваемый признался в убийстве и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.

В четверг зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.

В пятницу глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства девятилетней девочки.

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове и пояснил, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража.