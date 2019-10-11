В Госдуме поддержали возвращение смертной казни для педофилов-убийц

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...

Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...
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      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

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          • У меня в семье нет школьников

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              В Госдуме поддержали возвращение смертной казни для педофилов-убийц

                 11 октября 2019, 14:16
              Фото: Следственный комитет РФ/Youtube
              Текст: Оксана Борисова

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              «Есть законопроект о возвращении смертной казни для педофилов, действия которых привели к смерти ребенка. На мой взгляд, нужно снимать мораторий. Но есть внешнеполитическое препятствие», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов. Так он прокомментировал призывы ужесточить наказание для педофилов-убийц, прозвучавшие после гибели 9-летней девочки.

              «Ведь существует законопроект, который в свое время вносила группа коллег во главе с депутатом от Саратовской области Евгением Примаковым – о снятии моратория на смертную казнь. И это не единственная такая инициатива. Несколько лет назад наша фракция, «Справедливая Россия», также вносила законопроект о возвращении смертной казни для осужденных за терроризм, и в случаях, когда действия педофила повлекли смерть ребенка. Жестокое убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове как раз подпадало бы под такой закон», – подчеркнул первый зампредседателя профильного комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов.

              «Но есть препятствие – членство России в Совете Европы и в ПАСЕ, которое предполагает отказ от смертной казни. Так что причины неприятия таких инициатив – сугубо внешнеполитические, – добавил собеседник. – Будем настаивать на принятии этого законопроекта».

              Напомним, что предполагаемый убийца 9-летней девочки признался в совершенном преступлении. Мужчина шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилование, и находился в поле зрения правоохранительных органов с 20-летнего возраста.

              «Хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», – написал в Facebook депутат от «Единой России» Евгений Примаков. С ним согласна представительница КПРФ Ольга Алимова, так же, как и Примаков, представляющая в Думе Саратовскую область. «Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома, – цитирует Алимову пресс-служба Госдумы. – Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села.

              Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от «Единой России» Ольга Окунева считает, что смертная казнь, напротив, могла бы стать легким «освобождением от ответственности». «Люди, которые совершили страшное преступление, не надо так быстро освобождать, – сказала депутат Окунева газете ВЗГЛЯД. – Такая мера, как пожизненное заключение, это способ того, чтобы люди на протяжении всей жизни несли ответственность».

              Напомним, что, как сообщает Life, убийца Лизы Киселевой ранее отбыл четыре тюремных срока. Утверждается, что за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, мужчину осудили на год лишения свободы, но вышел он через восемь месяцев.

              «Мы вносили законопроект, он сейчас находится в профильном комитете Госдумы – о том, что преступления такого характера не должны иметь срока давности, – рассказала Окунева. – Не всегда ребенок, несовершеннолетний может рассказать о том, что произошло с ним. Не всегда он может защитить себя, откровенно рассказав все своим родителям или другим законным представителям. Безусловно, преступления, подобные тому, что произошло в Саратове, вызывают очень большой резонанс. Как один из тех, кто входит в число авторов, мы должны рассматривать вопрос по мерам ответственности».

              Убийство Лизы Киселевой вызвало серьезный общественной резонанс. За возвращение смертной казни за подобного рода преступления высказался телеведущий Владимир Соловьев и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

              На портале Change.org появилась петиция, автор которой высказывается за возвращение смертной казни или введение «гарантированного пожизненного заключения» за доказанные преступления против жизни детей. К настоящему моменту под обращением подписались почти 14,5 тысяч человек.


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