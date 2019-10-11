В Госдуме поддержали возвращение смертной казни для педофилов-убийц

«Есть законопроект о возвращении смертной казни для педофилов, действия которых привели к смерти ребенка. На мой взгляд, нужно снимать мораторий. Но есть внешнеполитическое препятствие», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов. Так он прокомментировал призывы ужесточить наказание для педофилов-убийц, прозвучавшие после гибели 9-летней девочки.

«Ведь существует законопроект, который в свое время вносила группа коллег во главе с депутатом от Саратовской области Евгением Примаковым – о снятии моратория на смертную казнь. И это не единственная такая инициатива. Несколько лет назад наша фракция, «Справедливая Россия», также вносила законопроект о возвращении смертной казни для осужденных за терроризм, и в случаях, когда действия педофила повлекли смерть ребенка. Жестокое убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове как раз подпадало бы под такой закон», – подчеркнул первый зампредседателя профильного комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов.

«Но есть препятствие – членство России в Совете Европы и в ПАСЕ, которое предполагает отказ от смертной казни. Так что причины неприятия таких инициатив – сугубо внешнеполитические, – добавил собеседник. – Будем настаивать на принятии этого законопроекта».

Напомним, что предполагаемый убийца 9-летней девочки признался в совершенном преступлении. Мужчина шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилование, и находился в поле зрения правоохранительных органов с 20-летнего возраста.

«Хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», – написал в Facebook депутат от «Единой России» Евгений Примаков. С ним согласна представительница КПРФ Ольга Алимова, так же, как и Примаков, представляющая в Думе Саратовскую область. «Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома, – цитирует Алимову пресс-служба Госдумы. – Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села.

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от «Единой России» Ольга Окунева считает, что смертная казнь, напротив, могла бы стать легким «освобождением от ответственности». «Люди, которые совершили страшное преступление, не надо так быстро освобождать, – сказала депутат Окунева газете ВЗГЛЯД. – Такая мера, как пожизненное заключение, это способ того, чтобы люди на протяжении всей жизни несли ответственность».

Напомним, что, как сообщает Life , убийца Лизы Киселевой ранее отбыл четыре тюремных срока. Утверждается, что за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, мужчину осудили на год лишения свободы, но вышел он через восемь месяцев.

«Мы вносили законопроект, он сейчас находится в профильном комитете Госдумы – о том, что преступления такого характера не должны иметь срока давности, – рассказала Окунева. – Не всегда ребенок, несовершеннолетний может рассказать о том, что произошло с ним. Не всегда он может защитить себя, откровенно рассказав все своим родителям или другим законным представителям. Безусловно, преступления, подобные тому, что произошло в Саратове, вызывают очень большой резонанс. Как один из тех, кто входит в число авторов, мы должны рассматривать вопрос по мерам ответственности».

Убийство Лизы Киселевой вызвало серьезный общественной резонанс. За возвращение смертной казни за подобного рода преступления высказался телеведущий Владимир Соловьев и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

На портале Change.org появилась петиция, автор которой высказывается за возвращение смертной казни или введение «гарантированного пожизненного заключения» за доказанные преступления против жизни детей. К настоящему моменту под обращением подписались почти 14,5 тысяч человек.