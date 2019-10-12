Родные убитой в Саратове девочки ответили на призывы вернуть смертную казнь

Родственники убитой в Саратове девятилетней школьницы не хотели бы, чтобы этот случай стал прецедентом, отменившим мораторий на смертную казнь в России, заявила тетя погибшей девочки Ирина Кулясова.

Кулясова в комментарии RT сказала, что, по ее мнению, наказанием для убившего ее племянницу преступника должно стать пожизненное заключение.

«Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут «смерть – за смерть ребенка», мы бы этого не хотели», – добавила она.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября.

На ваш взгляд Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь? Я верю в бога, и я за смертную казнь

Я верю в бога, и я против смертной казни

Я не верю в бога, и я за смертную казнь

Я не верю в бога, и я против смертной казни



В Госдуме высказались за снятие моратория на смертную казнь, а в Русской православной церкви выступили против, призвав ввести пожизненное наказание за преступления в отношении детей.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.

Газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов, и анализировала аргументы тех, кто требует вернуть высшую меру наказания для преступников.