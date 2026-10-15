Минобороны разработало единую военно-медицинскую информационную систему

Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.