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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 14:08 • Новости дня

    Директор СВР Нарышкин провел переговоры с главой разведки Афганистана

    Директор Службы внешней разведки Нарышкин посетил Афганистан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин совершил визит в Афганистан для проведения переговоров с главой Главного управления разведки Исламского Эмирата Абдулом Хаком Васиком.

    Директор СВР Сергей Нарышкин 14 октября посетил Афганистан. Там он провел переговоры с директором Главного управления разведки Исламского Эмирата Абдулом Хаком Васиком, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров связал успехи Афганистана с российской военной помощью. А весной Москва и Кабул договорились о военно-техническом сотрудничестве.

    15 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший депутат Госдумы VI созыва иноагент Дмитрий Гудков, включенный Минюстом в перечень террористов и экстремистов, сообщил о смерти старшего сына Ивана в эмиграции.

    «В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней [Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД] старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков в Telegram-канале.

    Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

    Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции, к чему адаптироваться у него не получилось. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях.

    «Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую пост фразу.

    Иван пишет в посте о ясном понимании того, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.

    «Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским «Lenta.Ru».

    Отца Ивана, Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

    В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.

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    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    15 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами

    Небензя: Нельзя обсуждать кризис с непризнающими террор Киева

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор гражданского населения, невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, указав на регулярное игнорирование преступлений киевского режима.

    «Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса (на Украине – ред.) со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население», – цитирует его РИА «Новости» на неформальном заседании СБ ООН по Украине.

    Небензя отметил, что страны Запада продолжают направлять Киев и финансировать его действия. При этом они демонстрируют двойные стандарты и избирательную глухоту, отказываются признавать собственную ответственность за происходящее.

    «Жертвой этой кампании стала и наша Организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – подчеркнул дипломат.

    По словам Небензи, Россия критикует подходы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинскому кризису и методологию сбора и обработки данных.

    «Но мы всегда открыты к конструктивному диалогу по этим и другим вопросам. Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», – констатировал постпред России.

    Небензя особо отметил отсутствие на неформальном заседании СБ ООН по теме «Проливая свет на нарушения международного гуманитарного права и прав человека, остающиеся вне поля зрения в контексте украинского кризиса: разоблачение ВСУ» помощника генсекретаря ООН по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио.

    «У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече. В силу необходимости – цитирую – «посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры». Мы разочарованы решением УВКПЧ приоритезировать иное мероприятие», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Диплома также заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева, которых никто якобы не замечает.

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    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    14 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников

    Жданова: На стороне Украины с 2022 года воевали 20 тыс. иностранных наемников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что с 2022 года в боевых действиях на стороне Украины приняли участие не менее 20 тыс. иностранных наемников.

    На стороне Украины с 2022 года воевали не менее 20 тыс. иностранных наемников, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С 2022 года на украинской стороне успели принять участие в боевых действиях не менее 20 тыс. иностранных наемников. Российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. «солдат удачи» из более чем 70 стран», – цитирует Жданову ТАСС.

    По словам дипломата, наибольшее число установленных наемников прибыло из США, Британии, Канады и Грузии – более 700 человек из каждой страны. В отношении 1094 боевиков вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 296 дел переданы в суд, вынесено 243 приговора.

    Жданова также указала, что среди иностранных участников боевых действий на стороне ВСУ много кадровых военных из стран НАТО, большинство из которых действует под прикрытием. Она добавила, что в Польше находятся крупные тренировочные центры, работающие под контролем военных специалистов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ британского наемника к 14 годам колонии.

    В субботу Следственный комитет отчитался о более 16 тыс. воюющих за украинскую армию иностранцев.

    Также ведомство составило два основных портрета служащих в рядах ВСУ наемников.

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    14 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Российского рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, задержан в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.

    Музыканта остановили в Жамбылской области после пересечения границы со стороны Киргизии, так как в его автомобиле обнаружили запрещенные вещества, передает ТАСС.

    В департаменте полиции региона уточнили, что инцидент произошел 13 октября на пограничном пункте «Кордай».

    При въезде в Казахстан машину исполнителя досмотрели полицейские и сотрудники погранслужбы Комитета национальной безопасности. У россиянина обнаружили и изъяли наркотическое средство.

    В отношении Бакирова возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков, ведется досудебное расследование. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

    За контрабанду запрещенных веществ местное законодательство предусматривает различные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранительные органы задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» по делу о наркотиках.

    В феврале полиция Стамбула задержала известных местных артистов по аналогичным обвинениям.

    В 2024 году российского рэпера Slimus оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в Сети.

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    14 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам
    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Одновременное повреждение нескольких дата-центров стало беспрецедентным испытанием для «Яндекса». Однако компании удалось за несколько дней восстановить большую часть сервисов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты связывают это с готовностью инженеров компании к подобным инцидентам и развитием распределенной инфраструктуры серверов, но отмечают, что для полного восстановления могут потребоваться дополнительные мощности и содействие государства.

    «Одновременное повреждение сразу нескольких дата-центров – событие исключительное: в России такого не было, в мире подобные случаи единичны», – говорит Илья Кананыкин, директор Ассоциации больших данных. По его словам, последствия такого удара не устраняются за часы, речь идет о тяжелой круглосуточной работе больших инженерных команд.

    При этом «Яндексу» потребовалось всего несколько дней, чтобы полностью восстановить большую часть сервисов. Это свидетельствует, что компания заранее готовилась к возможным инцидентам: в частности, прорабатывала способы оперативного решения проблем в случае повреждения технологической инфраструктуры и создавала распределенную сеть независимых дата-центров, указал Кананыкин.

    Схожей точки зрения придерживается Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследования интернета. По ее словам, часть сервисов восстановлена полностью, а часть – пока не вышла на стабильную работу, наблюдаются отдельные сбои. Процесс требует не только времени, но и институциональной поддержки.

    «Даже крупнейшая технологическая компания не может в короткие сроки найти свободные мощности необходимого масштаба. На мой взгляд, содействие государства здесь критически важно: оно позволит оперативнее привлечь дополнительные площадки и ускорить восстановление инфраструктуры», – рассуждает собеседница.

    По ее оценкам, гарантировать полную защищенность дата-центров от внешних воздействий невозможно, а оперативно в короткие сроки перенести действующий ЦОД в другую локацию – технически сложная задача. «Поэтому одним из наиболее эффективных способов снижения рисков остается заблаговременное размещение резервных серверов на географически удаленных площадках», – считает Левова.

    Эксперт также призвала пользователей с пониманием отнестись к сбоям в работе некоторых сервисов. «Яндекс» не несет вины за сложившуюся ситуацию, и здесь особенно важна лояльность и поддержка пользователей в адрес одной из самых инновационных российских компаний», – заключила директор по стратегическим проектам.

    Напомним, за последние дни под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса». Так, в ночь на 8 октября беспилотники атаковали ЦОД в городе Сасово Рязанской области, в результате чего на объекте произошел пожар, а работа площадки была полностью остановлена. На следующий день дроны ударили по дата-центру в Калуге – несколько модулей объекта полностью выведены из строя. В ночь на 11 октября целью противника стал ЦОД «Яндекса» под Владимиром – работу площадки также остановили.

    В результате инцидентов пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск», «Умный дом» и другие. Кроме того, временно были недоступны сайты «Магнита», сети «Вкусно – и точка», «М.Видео», «Ламоды», провайдера «Дом.ру», каршеринг «Делимобиль», «Авито» и сервис поиска недвижимости «Циан».

    Глава Минцифры Максут Шадаев назвал атаку на дата-центры беспрецедентной по масштабу и заявил, что ведомство совместно с Минобороны решает вопрос защиты этих объектов. Кроме того, министерство помогло «Яндексу» найти резервные площадки, чтобы перенести ключевые системы после ударов БПЛА. «Их территориальное распределение позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях», – сказал Шадаев РБК.

    В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Интерфаксу», что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. Детали размещения вычислительных мощностей в «Яндексе» не раскрывают.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атаки противника на эти объекты в очередной раз подтвердили террористическую тактику Киева.

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    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

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    14 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон обвинил Запад в сокрытии ударов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны и мировые СМИ намеренно скрывают факты атак украинских беспилотников на мирное население в России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на неформальной встрече членов СБ ООН по формуле Арриа.

    «Задайтесь вопросом: почему никто не обращает внимания на гражданское население, которое погибает в России от ударов дронов? Кризис сопровождается изощренной кампанией по дезинформации, цель которой – возложить всю вину на Россию и снять ее с Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что статистика расхода боеприпасов и числа жертв опровергает заявления о якобы ведущейся Россией кампании по истреблению мирных жителей.

    По его словам, Москва целенаправленно следует принципу ненанесения ударов по гражданскому населению на Украине.

    Бывший аналитик ЦРУ добавил, что западные делегации и мировые СМИ на протяжении четырех лет конфликта используют один и тот же шаблонный тезис об ударах России по мирным гражданам, тем самым подменяя реальные факты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года, добавив, что еще 72 ребенка с начала года погибли от преднамеренных ударов ВСУ.

    Украинские боевики 13 октября целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.

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    14 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Мирошник заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    В прифронтовой зоне на Украине организована сеть нелегальных тюрем, где боевики и сотрудники спецслужб пытают пленных, скрывая это от международных наблюдателей, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на неформальном заседании членов СБ ООН по формуле Арриа.

    «В прифронтовой зоне, контролируемой Киевом, создана целая сеть из десятков «секретных тюрем», которые в отчетах международных правозащитных организаций завуалированно именуются «транзитными лагерями», – приводит слова Мирошника ТАСС.

    По его словам, правозащитникам известно об этих объектах, однако они не стремятся их посещать.

    Представитель МИД отметил, что в одном из недавних докладов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека вскользь упоминалось о преступных действиях украинских боевиков на начальных этапах плена.

    Это свидетельствует об осведомленности авторов документа о местах истязаний и насилия. При этом данная информация не влияет на позицию международных организаций и спонсоров Киева.

    «Что же такое эти «секретные тюрьмы»? Это подвалы, зинданы, каменные мешки и даже клетки, установленные под открытым небом, под дождем и палящим солнцем. Как правило, они спрятаны в охраняемых расположениях украинских формирований, куда официально не допускаются иностранные проверяющие и правозащитники», – рассказал Мирошник.

    Он пояснил, что сотрудники украинских спецслужб, скрывающие лица за масками, применяют там пытки для получения нужных показаний или принуждения к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщала 13 октября о том, что украинские боевики целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском.

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