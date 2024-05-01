На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.2 комментария
В Тбилиси загорелась баррикада у здания парламента
В Тбилиси, где проходят протесты против закона об иностранных агентах, загорелась баррикада у здания парламента.
«В ходе митингов против закона об иноагентах справа от здания парламента Грузии начался пожар – предположительно, баррикада могла загореться из-за фаеров», – передает корреспондент РИА «Новости» с места событий.
Отмечается, что боковой проход, где начался пожар, заполнен слезоточивым газом.
Несмотря на это, часть протестующих пытается прорваться в здание парламента через служебный вход.
Ранее сообщалось, сторонники радикальной оппозиции на митинге в Тбилиси сожгли российский флаг у здания парламента в знак протеста против «русского» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»
В Тбилиси продолжают протестовать оппоненты законопроекта, принятого в среду во втором чтении.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных молодых боевиках для хаоса в Тбилиси.