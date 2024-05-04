Политолог: Запад пытается отменить выборы в России, как до этого пытался отменить русскую культуру

Политолог Кузнецов: Запад пытается отменить выборы в России, как до этого пытался отменить русскую культуру

Tекст: Андрей Резчиков

«Запад пытается отменить выборы в России, как до этого пытался отменить русскую культуру. Инициатива Европарламента с рекомендацией членам Евросоюза не признавать президентские выборы в России – это часть этих попыток», – считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Атаки на легитимность результатов выборов президента России – часть более широкой информационной войны, которая идет последние два года. Она направлена на дискредитацию Российской Федерации, это попытки создать ощущение, что в России якобы нет легитимной власти в логике «не с кем там разговаривать, – продолжил собеседник. – Ну и надо отдавать себе отчет в том, что идея о непризнании выборов в России не связана с выборами как таковыми. Впервые эта идея – «а давайте не признаем результаты президентских выборов в 2024 году» – была озвучена на достаточно высоком уровне в США еще в 2021 году. Это большой план и долгосрочная история».

Кузнецов подчеркивает, что Запад не интересует, как в России проводились выборы, замысел в том, чтобы «отменить» их вне зависимости от того, что на самом деле происходило.

«Реальных последствий быть не может, это часть информационной войны, задача которой нанести противнику максимальный психологический урон, задеть, сделать взаимодействие с ним по возможности дискомфортным. Как мы видим, предыдущие попытки непризнания и «отмены» выборов в Белоруссии и Венесуэле ни к чему не привели. Те же США имеют дело с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, хотя отказывались признавать его легитимность», – пояснил политолог.

Спикер напомнил о существующих в США еще с XIX века протоколах взаимодействия с властями, легитимность которых они не признают. «Что со всем этим делать? Помимо экономического и политического должен быть еще психологический суверенитет – необходимо быть устойчивыми к подобного рода попыткам и принимать их с сарказмом», – считает Кузнецов.

Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая. Это событие станет началом пятого президентского срока Владимира Путина.

Президентские выборы прошли в России с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, Путин получил 87,28% голосов. На следующий день после выборов некоторые главы МИДов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили о непризнании результатов трехдневного голосования в России. Правительство ФРГ, например, называет президента России «просто Путиным».

В конце апреля Европарламент на пленарной сессии принял антироссийскую резолюцию с утверждением о том, что президентские выборы в РФ якобы были недемократическими. В тексте содержатся утверждения, что на выборах «не было настоящих альтернативных кандидатов», также названо незаконным проведение голосования в новых регионах России.

На этой неделе участники дискуссии на тему «Непризнание выборов: причины, значение, риски» пришли к выводу, что вопрос признания или непризнания выборов является одним из элементов атаки Запада на демократические институты в России.

«Отрицание нашей легитимности со стороны западных политических элит будет всегда. Россия рассматривается ими как противник, но международное наблюдение меняет мнение здравых людей», – отмечал Александр Брод, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Совета при президенте РФ по правам человека.