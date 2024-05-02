Запад ради воровства вступил в конфликт с миллионами российских избирателей

Tекст: Олег Исайченко

В Москве прошел круглый стол на тему «Непризнание выборов: причины, значение, риски» с участием ведущих российских политологов и электоральных экспертов, организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Европарламент (ЕП) рекомендовал не признавать прошедшие в марте выборы президента России. При этом в нашем обществе ВЦИОМ фиксирует доверие к электоральной процедуре на уровне 83%», – сообщила Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ, руководитель Лаборатории политических коммуникаций Школы коммуникации НИУ ВШЭ.

Она также напомнила слова гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, что при высокой явке социологи не исключали возникновения вопросов к процедуре и высокому результату. «Но у меня другая теория: многие люди впервые пришли голосовать на фоне международного давления на Россию и увидели, как прозрачно все происходит. И потому они согласны с результатом. Однако это не мешает нашим международным партнерам устраивать информационные интервенции», – добавила она.

При этом вопрос признания или непризнания выборов является одним из элементов атаки Запада на демократические институты в других странах. И Россия оказалась в их числе, считает Игорь Борисов, председатель совета Российского общественного института избирательного права. «Несмотря на воздействие извне, выборы президента прошли при беспрецедентной активности избирателей. Мы видели рекордную явку. Президент получил 87,28% голосов – это тоже рекорд. Итоги голосования на зарубежных участках соотносятся с результатами внутри страны. Важно и то, что по итогам выборов поступило минимальное число замечаний в избиркомах», – сообщил спикер.

По его словам, за прозрачностью голосования следили больше тысячи международных наблюдателей из 129 стран мира. В этой связи резолюция Европарламента направлена не только против демократических процедур, но и ставит под сомнение институт международного наблюдения. «У нас были представители более чем половины государств – членов ОБСЕ, в том числе США и стран ЕС. Международные наблюдатели дали высокую оценку данному процессу. Так что заявления Европарламента не соответствуют целому ряду международных документов, – заметил он. – Таким образом, тенденция последних лет превращает позитивный институт международного наблюдения в гробовщика политических процессов».

На работе наблюдателей также остановился Александр Брод, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член Совета при президенте РФ по правам человека. По его словам, НОМ вместе с партнерскими организациями вели мониторинг всей выборной кампании. «Что касается попыток отмены российских выборов и вмешательства в нашу внутреннюю политику, это системное явление. Задолго до выборов президента России ПАСЕ обратилась к государствам-членам с призывом не признавать результаты выборов. Можно привести десятки подобных заявлений. Это игнорирование прав россиян. Это чисто политическая задача Запада», – объяснил он.

«Отрицание нашей легитимности со стороны западных политических элит будет всегда. Россия рассматривается ими как противник, но международное наблюдение меняет мнение здравых людей».

Кроме того, с помощью резолюции ЕП Запад пытается решить сразу несколько проблем, считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ. «Первая – решить проблему легитимности Зеленского. Вторая – исключить возможность мирных переговоров между Украиной и Россией. В обеих странах, по мнению Запада, стоит нелегитимная власть», – указал он.

«Также перед Западом стоит проблема активов. Признание власти нелегитимной приводит к возможности создать симуляционные органы управления. Также у Запада нет понимания, как у нас устроена внутренняя политика. Поэтому они хотят спровоцировать раскол внутри России.

Но это традиционная история. Два года силами Запада идет процесс «деколонизации» России, звучат призывы к сепаратизму, проводятся конференции, симпозиумы», – сказал политолог.

«России предстоит инаугурация президента. И чуть-чуть «плюнуть» в этот процесс – маленький психологический штришок, который хочет сделать Запад. Но никаких реальных последствий у этого процесса не будет, даже если страны ЕС признают резолюцию ЕП. Поскольку американцы часто пользовались этим инструментом, у них есть работающий протокол взаимодействия со странами, органы которых они признают нелегитимными», – добавил аналитик.

У политики непризнания выборов Западом есть довольно длительная история, заметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Можем вспомнить 1918 год, когда использовалась политика непризнания молодой Советской страны. Потом семь лет прошло, и все страны одна за другой признали наше новое государство», – указал политолог.



«Да, Западу не нравится Путин, а нам Путин нравится. В итоге Запад оказался в конфликте с миллионами россиян, которых он оскорбляет своими действиями.

Они же создавали массу препятствий для открытия наших избирательных участков за рубежом, но спасибо организаторам – выборы прошли успешно. Теперь, я думаю, они рассматривают непризнание выборов как основание для кражи наших активов. В общем, наши отношения со странами Запада настолько низки, что портить уже нечего».

При этом Россия может поделиться опытом защиты от вмешательства в свои внутренние дела с другими странами. И этот опыт уже востребован многими, напоминает политолог Александр Рудаков. «В Африке непризнание выборов приводило к военным интервенциям. Под давлением Запада ООН признавала президентом Афганистана лидера, который контролировал меньше 5% страны. Бирму сейчас в ООН представляет политический режим, утративший контроль над страной два года назад», – напомнил он.

«Критериев, которые давали бы возможность объяснить, почему Запад признает одни выборы и не признает другие, нет. США и их союзники работают со странами, где к власти пришли в результате военных переворотов. Они могут использовать для давления Международный уголовный суд. В 2016 году они пытались признать воссоединение РФ с Крымом международным конфликтом, но ценность этих решений остается весомой только для внутренней политики западных стран. Россия, как и США, и Китай, не признают МУС», – заметил эксперт.

В этой связи отдельного внимания заслуживает ход кампании в новых регионах России, которые впервые за долгие годы смогли принять участие в полноценных выборах, считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.



«Всю кампанию я провел в четырех новых субъектах РФ. Их жители показали беспрецедентно высокий уровень консолидации и патриотизма. Им было жизненно важно отдать свой голос, поддержать лидера нашей страны, завершение СВО нашей победой. Я был потрясен праздничным настроем наших людей», – сообщил он.

Малькевич также отметил, что тезисы противника об отсутствии интереса к выборам были разбиты кадрами очередей на участках в новых регионах России. «В Донецке на голосование во время Масленичной недели люди приходили семьями, коллективами, участвовали в викторинах на избирательных участках. Был виден праздничный настрой и небывалое единение», – продолжил он.

«Отдельно отмечу проект «Сильные духом», когда на плакатах показывали членов избиркомов, таких как Маргарита Тарбаева, глава ТИКа Донецка. Она имеет боевые награды, командовала танком. Хочу спросить у Запада: этих людей вы хотите напугать?» – риторически заключил Малькевич.