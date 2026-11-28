Археологи раскопали в Бельгии лагерь китайских рабочих Первой мировой войны

Tекст: Игорь Иножарский

Проект стартовал в мае 2023 года при участии Гентского университета и университета Ховест. Неинвазивное геофизическое исследование завершили в апреле 2024 года, а раскопки начали в феврале 2025 года. Работы завершились в марте 2026 года, пишет Sixth Tone.

На участке площадью 512 кв. м археологи вскрыли две траншеи и обнаружили два зольника со следами горения, восемь воронок от снарядов диаметром от 1 до 5 м, фундаментные камни бараков, основания палаток и пучки коммуникационных кабелей. Впервые удалось восстановить планировку лагеря, включая бараки, палаточную зону и главную дорогу. Среди более 520 находок – пряжки ремней, значки Корпуса королевских инженеров и Королевской артиллерии, хирургические пинцеты, гильзы, почти целые армейские кувшины для рома и бутылки лимонада.

С 1916 по 1918 год Британия и Франция завербовали около 140 тыс. китайских рабочих из Шаньдуна, Хэбэя, Гуандуна и Гонконга. Они рыли окопы, строили укрепления и перевозили боеприпасы, а после войны остались для восстановления разрушенных территорий; некоторые вернулись домой только в 1922 году. По британским данным, погибли около 2 тыс. рабочих, по французским – около 1,5 тыс., китайские оценки называют не менее 20 тыс. не вернувшихся на родину. В июне 1921 года в Циндао выдали 93,4 тыс. памятных медалей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си призвал Токио ускорить ликвидацию химического оружия, оставленного японскими войсками в Китае. В начале октября комитет по иностранным делам Европарламента подготовил доклад об угрозе европейской безопасности со стороны Китая. В прошлом году Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.