Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для выхода страны из Евросоюза необходима отсрочка.

«Выход со сделкой это наилучшие решение, так что там необходимо дальнейшее продление статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС), такое (продление), чтобы оно было наиболее коротким», – передает ее слова ТАСС.

Лидерам оппозиции она предложила вместе обсудить дальнейшие пути продвижения в вопросе Brexit, отметив, что попросит Евросоюз о продлении его сроков, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в случае не согласования плана Brexit правительством и оппозицией, парламенту будут предложены несколько вариантов.

Ранее СМИ сообщили, что британская Палата общин отвергла альтернативные варианты сделки с ЕС по Brexit.

На прошлой неделе Мэй пообещала уйти в отставку летом 2019 года, если однопартийцы поддержат предлагаемую ей сделку с Евросоюзом по Brexit. После этого парламент в третий раз отверг ее план по Brexit.