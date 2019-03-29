Британский парламент в третий раз отверг план по Brexit

Палата общин Великобритании в третий раз отвергла проект соглашения с ЕС о выходе страны из состава союза.

Против сделки, внесенной правительством премьер-министра Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали 286, передает ТАСС.

Между тем председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 10 апреля.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сопартийцам уйти в отставку летом 2019 года, если те поддержат предлагаемую ей сделку с Евросоюзом по Brexit.

Она также предупреждала, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент.