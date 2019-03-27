Мэй пообещала уйти в отставку в случае принятия ее варианта по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сопартийцам уйти в отставку летом 2019 года, если те поддержат предлагаемую ей сделку с Евросоюзом по Brexit

Об этом рассказала обозреватель британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюннсберг со ссылкой на одного из участников проходящего в настоящий момент заседания парламентского Комитета 1922, передает ТАСС.

По этим данным, Мэй заявила парламентариям, что не будет возглавлять партию и правительство и отправится в отставку в случае, если ее вариант сделки будет поддержан.

Такие же данные называют и некоторые другие британские обозреватели. Daily Mirror отмечает, что Мэй предложила уйти в отставку летом 2019 года.

Напомним, Мэй возложила ответственность за отсрочку Brexit на депутатов британского парламента, дважды отклонивших проект соглашения с ЕС об условиях выход страны из состава Европейского союза.