Мэй назвала крайний срок Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила «огромное сожаление» по поводу того, что выход страны из состава Европейского союза пришлось отсрочить; ответственность за это она возложила на депутатов британского парламента, дважды отклонивших проект соглашения с ЕС об условиях Brexit.

«Задержка [Brexit] взывает у меня лично огромное сожаление», – сказала она в телеобращении, отметив, что «не готова откладывать Brexit далее, чем 30 июня», передает ТАСС.

Британский премьер призвала депутатов поддержать сделку. Она раскритиковала парламентариев за то, что они предпринимали все возможное для того, чтобы «избежать необходимости сделать выбор». «На голосование ставились предложение за предложением и поправка за поправкой, однако парламент так и не решил, чего же он хочет», – посетовала Мэй.

Она добавила, что выступает против идеи повторного референдума.

Ранее Мэй предупреждала британских депутатов, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Британии придется принять участие в выборах в Европарламент.