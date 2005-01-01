Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй призвала британских депутатов одобрить сделку с ЕС о Brexit в ближайшее время, иначе Великобритании придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.

По словам Мэй, «Палата общин должна понимать, что, если сделка не будет поддержана в ближайшие дни и при этом депутаты не хотят покинуть с ЕС без сделки 29 марта», то Британии придется отложить Brexit на продолжительный период времени, что «без сомнения потребует от Соединенного Королевства принять участие в выборах в Европарламент в мае 2019 года», передает ТАСС.

«Палата общин должна иметь в виду последствия от принимаемых решений», – заявила премьер-министр Великобритании.

Мэй также предложила парламенту до 20 марта провести повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit и принять соглашение, заявив, что только в этом случае дата выхода из Евросоюза, назначенная на 29 марта, может быть отсрочена.

Ранее британские законодатели уже дважды отвергали проект сделки с ЕС об условиях Brexit. Парламент Соединенного Королевства выступил также против выхода страны из Евросоюза без соглашения.

Как ожидается, 14 марта британские парламентарии смогут проголосовать за перенос даты выхода Великобритании из ЕC с 29 марта на более поздний срок.