Британские депутаты вновь отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit

Против проекта соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, внесенного в Палату общин премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, выступил 391 депутат нижней палаты парламента Соединенного Королевства, поддержали документ 242 парламентария.

В результате проект соглашения Великобритании с Евросоюзом об условиях Brexit вновь был отклонен парламентом Соединенного Королевства большинством голосов, передает ТАСС.

Таким образом, всего за 17 дней до даты официального «развода» с Евросоюзом, у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit.

Ранее Мэй пообещала, что в случае, если депутаты отвергнут сделку, что и произошло, то уже 13 марта они смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем.

В том случае если депутаты выступят и против такого сценария, то 14 марта они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза с 29 марта на более поздний срок.

Накануне Мэй объявила о выполнении требований британских депутатов по изменению соглашения с ЕС о Brexit в вопросе границы на острове Ирландия. После этого глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Британию выбрать между измененным соглашением по Brexit и отказом Соединенного Королевства от выхода из ЕС.