Юнкер призвал Британию выбрать между сделкой по Brexit и отказом от выхода из ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй призвал британцев сделать выбор между измененным соглашением по Brexit и отказом Соединенного Королевства от выхода из ЕС.

По словам Юнкера, «достигнутая договоренность [c Терезой Мэй] предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе [Великобритании из ЕС] и по механизму «бэкстоп» (о временном пребывании Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка), передает ТАСС.

«Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения, – заявил глава Еврокомиссии. – Наш выбор теперь очевиден: это либо достигнутое сегодня соглашение, либо Brexit может вообще не состояться».

Стороны договорились до 31 декабря 2020 года, то есть до конца переходного периода после выхода Британии из ЕС, провести дополнительные переговоры, которые будут посвящены исключительно проблеме границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Предполагается, что эти переговоры должны исключить необходимость применения прописанного в тексте соглашения о Brexit механизма «бэкстоп», который требует сохранить Северную Ирландию в составе единого европейского рынка, пока не будет найдено решение по режиму прозрачной границы.

Достигнутые в ходе переговоров договоренности оформлены в виде декларации из шести пунктов, текст которой должен быть приложен к соглашению о выходе Великобритании из ЕС, согласованному еще в конце прошлого года.

В то же время в тексте декларации нет никаких временных ограничений по возможному сроку действия механизма «бэкстоп» (о временном пребывании Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка), если он все же будет применен, а есть лишь пространная декларация о намерении избежать необходимости его применения.

Великобритания опасается, что в случае задействования «бэкстопа» Северная Ирландия останется частью единого рынка ЕС на неопределенный срок, в результате чего Лондон частично утратит суверенитет над этой территорией.

Достигнутая с руководством ЕС договоренность должна позволить премьеру Великобритании утвердить соглашение о выходе из Евросоюза в британском парламенте, что обеспечит упорядоченный выход Великобритании из состава сообщества 29 марта этого года.

Ранее Мэй по итогам переговоров с Юнкером заявила, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения сделки с ЕС о Brexit в части границы между Ирландией и Северной Ирландией.