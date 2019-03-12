Мэй объявила о выполнении требований по изменению сделки с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам переговоров в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявила, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения соглашения с ЕС о Brexit в вопросе границы на острове Ирландия.

По словам Мэй, правительство Британии намерено опубликовать два документа, ставших результатом переговоров с ЕС, передает ТАСС.

Первый из них – совместный юридически обязывающий документ, который дополняет соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем и касается сроков действия спорного механизма «бэкстоп» – о временном пребывании Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Договоренность якобы гарантирует, что Евросоюз не сможет бесконечно затягивать пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit, а у Лондона, как утверждается, будет возможность прекратить действие механизма «бэкстоп» с помощью независимого арбитра.

Во втором документе будут оговорены детали переговорного процесса, цель которого – заменить до 2020 года договоренность о временном пребывании Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка постоянным соглашением по вопросу об ирландской границе.

По словам Мэй, если переговоры о будущих отношениях сторон сорвутся, то с позиции Великобритании ничто не будет мешать принять меры, прекращающие действие временного соглашения об отсутствии границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Из заявления Мэй также следует, что отсутствие границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit «не может стать постоянным решением» для будущих отношений Британии с ЕС.

«Сделка, по которой депутаты проголосовали в январе, не была достаточно ясной в этом вопросе, и потребовались юридически обязывающие изменения, чтобы определить все четко. Сегодня мы их согласовали», – заявила премьер-министр Великобритании.

Переговоры между Мэй и Юнкером в Страсбурге состоялись накануне повторного голосования в Палате общин по проекту соглашения о Brexit.

Ранее британский парламент проголосовал против планов Мэй по Brexit.