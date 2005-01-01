Британский парламент проголосовал против планов Мэй по Brexit

Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала против поправки к биллю о Brexit.

На заседании парламента большинством голосов депутатов Палаты общин курс главы правительства Великобритании Терезы Мэй по выходу королевства из Евросоюза был отклонен, сообщает ТАСС. Отмечается, что против поправки проголосовали 322 парламентария, за – 306.

По условиям поправки, британский парламент должен был провести новое голосование по одобрению сделки между Лондоном и Брюсселем до 27 февраля.

Во вторник было заявлено, что существует вероятность отставки Мэй после заключения сделки по Brexit. Также британские издания сообщали, что парламентарии подозревают главу правительства в намеренном оттягивании голосования по сделке с ЕС.