Мэй собралась заставить британский парламент выбирать из двух зол

Британское издание Financial Times сообщает, что парламентарии Соединенного Королевства начинают подозревать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в том, что она специально оттягивает голосование по сделке с ЕС, чтобы вынудить депутатов поддержать соглашение, либо допустить Brexit без сделки.

По версии британских парламентариев, план Терезы Мэй в «заключается в том, чтобы провести голосование вплотную к запланированной на 29 марта дате Brexit, когда у депутатов останется по сути лишь два выхода – поддержать соглашение в представленном виде или готовиться к выходу страны из ЕС по жесткому сценарию, то есть без сделки вовсе», передает ТАСС.

По сведениям британских СМИ, во время выступления в парламенте Мэй, как ожидается, попросит у депутатов дать ей еще пару недель на то, чтобы добиться от Брюсселя изменения сделки по Brexit, и перенесет голосование по этому вопросу на 27 февраля.

По данным The Guardian, ради отсрочки голосования в парламенте Мэй может пообещать депутатам, что они вновь получат возможность вносить поправки в билль о Brexit, частью которого и является соглашение с ЕС.

По информации The Daily Telegraph, по требованию оппозиционной Лейбористской партии, Мэй должна заявить в Палате общин, что она исключает возможность того, что после Brexit Великобритания останется частью европейского таможенного союза. По оценке издания, Мэй попытается успокоить евроскептиков, дав такое обещание и получив дополнительное время на переговоры с Брюсселем.

При этом все издания обращают внимание на то, что в ЕС категорически отвергают возможность изменения сделки с Британией.

Напомним, в конце января глава МИД Британии Джереми Хант допустил возможность того, что выход страны из Европейского союза может быть перенесен, если сделка по условиям Brexit получит одобрение Палаты общин незадолго до 29 марта.

При этом в конце января парламент Британии исключил возможность выхода из ЕС без сделки.