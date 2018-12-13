В кабмине Британии предсказали скорую отставку Мэй

Члены кабинета министров Великобритании полагают, что глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй летом может покинуть свой пост, сообщил британский таблоид The Sun.

По словам неназванного представителя Консервативной партии, министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс якобы уверен, что Мэй уйдет в отставку этим летом, передает ТАСС.

Кроме того, возможность скорой отставки Мэй не исключил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.

По имеющимся у таблоида сведениям, решение Мэй уйти в отставку может быть связано с нежеланием отдавать власть в руки бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По данным издания, Мэй планирует уйти вскоре после заключения выгодной сделки по Brexit. Такой подход должен укрепить ее позиции на посту премьера и позволить повлиять на выбор своего преемника на посту главы правящей Консервативной партии, подчеркивает таблоид

Напомним, в декабре прошлого года Мэй пообещала сложить полномочия главы Консервативной партии к парламентским выборам 2022 года.