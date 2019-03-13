Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки

Палата общин британского парламента выступила против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

По итогам голосования в Палате общин 321 парламентарий выступил за предложение об исключении возможности выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, 278 депутатов высказались против этой инициативы, передает ТАСС.

Как ожидается, 14 марта британские парламентарии смогут проголосовать за перенос даты выхода Великобритании из ЕC с 29 марта на более поздний срок.

Накануне британские парламентарии вновь отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit. После этого в Германии заявили готовности к «жесткому» Brexit.