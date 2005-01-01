Германия приготовилась к жесткому Brexit

Отказ британского парламента одобрить соглашение о Brexit увеличивает вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам главы германского МИДа, «Германия подготовилась к этому наихудшему из всех возможных случаев настолько хорошо, насколько это возможно».

«Конечно, мы надеемся, что за оставшиеся 17 дней (до запланированного на 29 марта Brexit) мы сумеем избежать неурегулированного выхода Великобритании», – заявил Маас, передает Deutsche Welle.

12 март британские парламентарии вновь отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 13 марта парламентарии смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем.