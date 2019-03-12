Парламенту Британии предложили проголосовать по вопросу выхода из ЕС без сделки

После отказа Палаты общин одобрить сделку с ЕС об условиях Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что 13 марта парламентарии смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

По словам Мэй, голосование о возможности выхода Британии из ЕС без сделки будет «свободным» по формату из-за важности рассматриваемого вопроса. Депутаты смогут игнорировать партийную дисциплину и голосовать, руководствуясь только личными убеждениями, независимо от официальной позиции своей партии, передает ТАСС.

«Две недели назад, стоя на этом же самом месте, я сделала несколько обещаний, касавшихся того, какие шаги будут предприняты в том случае, если палата отвергнет предлагаемую сделку. Я намерена полностью придерживаться сделанных обещаний. Позднее сегодня мы рассмотрим предложение провести завтра голосование по вопросу о том, поддерживает ли палата выход из ЕС без сделки 29 марта», – сказала Мэй.

Премьер также подтвердила, что если парламентарии отвергнут возможность Brexit без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет поставлен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Она также пообещала, что ее правительство намерено выполнить волю депутатов. В случае, если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом.

При этом Мэй подчеркнула, что Евросоюз захочет знать, для каких целей британские парламентарии намерены использовать дополнительное время. «Палате придется ответить на этот вопрос. Хочет ли она аннулировать уведомление о задействовании статьи 50 [Лиссабонского договора], провести второй референдум или покинуть ЕС с соглашением, но не этим соглашением?» – сказала премьер-министр Великобритании.

Ранее британские депутаты вновь отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit.