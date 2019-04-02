Британские депутаты отвергли альтернативные варианты сделки по Brexit

Британская Палата общин отвергла альтернативные варианты сделки с ЕС по Brexit, сообщают информационные агентства.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу выбрал для голосования четыре предложения, но депутаты отвергли и создание нового таможенного союза с ЕС, и сохранение Великобритании в Европейской экономической зоне, и новый референдум, и отзыв статьи 50 Лиссабонского договора, передает ТАСС.

За первый сценарий проголосовали 273 депутата, против – 276; за второй – 261 при 282 голосах против, передает РИА «Новости».

Референдум поддержали 280 депутатов, против выступили 292.

Меньше всего голосов (191) получило предложение отсрочки даты Brexit или проведение голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без сделки или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть, по сути, отменить весь процесс Brexit.