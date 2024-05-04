Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Посол: Президент Казахстана запланировал поезду в Москву 8 мая
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву 8–9 мая, заявил посол республики в России Даурен Абаев.
«8–9 мая планируется визит нашего президента в Москву», – сказал он, добавив, что Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ, поэтому запланированы контакты лидеров РФ и Казахстана.
Также президент посетит Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией, а 8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, передает ТАСС.
Посол сообщил о готовности Казахстана создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.
Абаев отметил, что есть много инициатив по решению украинского конфликта, в том числе так называемой конференции в Швейцарии по Украине.
«Безусловно, должна участвовать Россия в этих процессах. Я не имею в виду Швейцарию. В целом без мнения России, наверное, будет очень сложно, даже невозможно прийти к какому-то соглашению», – заявил посол.
Говоря о конференции по Украине в Швейцарии, Абаев отметил, что ему не известно о приглашении на это мероприятие Казахстана.
Ранее глава Казахстана призвал к взвешенному подходу к языковой политике страны.