Посол: Президент Казахстана запланировал поезду в Москву 8 мая

Tекст: Кристина Цыцура

«8–9 мая планируется визит нашего президента в Москву», – сказал он, добавив, что Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ, поэтому запланированы контакты лидеров РФ и Казахстана.

Также президент посетит Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией, а 8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, передает ТАСС.

Посол сообщил о готовности Казахстана создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

Абаев отметил, что есть много инициатив по решению украинского конфликта, в том числе так называемой конференции в Швейцарии по Украине.

«Безусловно, должна участвовать Россия в этих процессах. Я не имею в виду Швейцарию. В целом без мнения России, наверное, будет очень сложно, даже невозможно прийти к какому-то соглашению», – заявил посол.

Говоря о конференции по Украине в Швейцарии, Абаев отметил, что ему не известно о приглашении на это мероприятие Казахстана.

Ранее глава Казахстана призвал к взвешенному подходу к языковой политике страны.