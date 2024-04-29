29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.3 комментария
В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе
Минфин: Членство в Евросоюзе принесло Польше 161,6 миллиарда евро за 20 лет
Членство Польши стоило Евросоюзу 161,6 мдрд евро за 20 лет, следует из данных Министерства финансов республики.
Польша вступила в ЕС 1 мая 2004 года и с этого момента, и до конца 2023 года она получила из бюджета 245,5 млрд евро, уплатив взносов 83,7 млрд, следовательно, положительный баланс Польши равен 161,6 млрд евро, передает РИА «Новости». Как сообщили в польском Минфине, вливания из бюджета в течении 20 лет составляли примерно 2,1 процента национального ВВП.
Польша была крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета ЕС (13,3 %), при этом 65% полученных от Евросоюза денег пошли на улучшение инфраструктуры.
Ранее руководитель самого крупного польского оппозиционного объединения Дональд Туск заявил, что хочет разморозить деньги для Польши, замороженные в фондах Евросоюза.