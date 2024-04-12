Сенатор назвал «нехристями» руководство МВД Эстонии за нападки на РПЦ

Сенатор Климов: Эстония дойдет до того, что признает Иисуса Христа террористом

Tекст: Илья Абрамов

«Такими темпами Эстония дойдет до того, что признает самого Иисуса Христа террористом. Безусловно, в случае запрета РПЦ пострадают местные жители. Однако планы властей Таллина – это симптом глобальной духовной «раковой опухоли», жертвами которой могут оказаться огромное количество людей», – сказал сенатор Андрей Климов.

«Сегодня идет реальная война против традиционных религий со стороны нехристей. Иначе их не назвать. Именно они пытаются запретить тех, кто отстаивает традиционные ценности, лежащие в основе европейской цивилизации. Напомню, ЕС в свое время отказался от упоминания таковых в конституции. То есть началось это далеко не вчера», – отмечает собеседник.

«Более того, наличие подобной угрозы понимают не только в России. Те, кто сегодня отстаивает общечеловеческие ценности, находятся в авангарде борьбы с этой нечистью. Естественно, последняя огрызается. Она пытается противостоять нам на поле боя, портить жизнь с помощью диверсантов и террористов, ведет информационные кампании, а также пробует действовать с помощью юридических ухищрений, как эстонские власти», – резюмировал Климов.

Ранее в Эстонии предложили признать Московский патриархат «террористической» организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность на территории государства. С данной инициативой выступил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Он отметил, что у него нет другого выбора, кроме как предложить парламенту объявить террористическим Московский патриархат, после чего обратиться в суд и предложить прекратить деятельность работающей в Эстонии церковной организации. Ляэнеметс уточнил, что это не означает закрытие храмов, только разрыв связей с Россией.

Напомним, в феврале глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) сообщил, что власти страны отказались продлевать ему вид на жительство, поэтому он вынужден покинуть ее территорию.

Митрополит заявил, что смотрит на сложившуюся ситуацию как на «промысел Божий». По его словам, «всякое время является благодатным, нужно благодарить Бога за то, что мы переживаем какие-либо скорби, нестроения». Как заявил глава ЭПЦ, необходимо осознать, что подобные события – «промысел Божий ради нашего спасения».

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что отказ продлевать ВНЖ после 6 февраля объясняется тем, что митрополит якобы является угрозой безопасности страны. Глава ЭПЦ счел решение «политически мотивированным».