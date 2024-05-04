Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.5 комментариев
Автомобиль с мигрантами во время погони упал в котлован в Петербурге
МВД: Автомобиль каршеринга с мигрантами во время погони упал в котлован в Петербурге
Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован во время преследования его инспекторами ДПС на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, двое пострадавших госпитализированы, сообщило главное управление МВД по городу и Ленобласти.
В МВД заявили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга за неподчинение требованию об остановке. Водитель автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, передает РИА «Новости».
В результате двое пассажиров автомобиля, которые являются гражданами одной из бывших советских республик, травмированы и доставлены в больницу, водитель не пострадал.
Ранее пьяного водителя задержали под Кировом с погоней и стрельбой.