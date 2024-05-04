Автомобиль с мигрантами во время погони упал в котлован в Петербурге

МВД: Автомобиль каршеринга с мигрантами во время погони упал в котлован в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

В МВД заявили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга за неподчинение требованию об остановке. Водитель автомобиля превысил скорость, не справился с управлением, передает РИА «Новости».

В результате двое пассажиров автомобиля, которые являются гражданами одной из бывших советских республик, травмированы и доставлены в больницу, водитель не пострадал.

Ранее пьяного водителя задержали под Кировом с погоней и стрельбой.