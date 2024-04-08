Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Пьяного водителя задержали под Кировом с погоней и стрельбой
МВД: Протаранившего полицейскую машину водителя задержали под Кировом с погоней и стрельбой
Сотрудники полиции в Кировской области отправились в погоню за угнанным автомобилем с пьяным водителем, после стрельбы по колесам нарушитель задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк в своем Telegram-канале написала, что в полицию поступила ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106, угнанного в Кирове. Машина была обнаружена, водитель игнорировал требования об остановке и создавал аварийные ситуации, пытаясь уйти от погони полицейских.
В итоге был введен план «Перехват», перекрыты дороги. Но нарушитель протаранил автомобиль полицейских и на большой скорости поехал дальше, начальник территориального отдела полиции два раза выстрелил по колесам, злоумышленник был остановлен.
Ранее полицейские в Оренбуржье в погоне за машиной с пьяным водителем ранили пассажира.