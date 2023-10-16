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Полицейские в Оренбуржье в погоне за машиной с пьяным водителем ранили пассажира
Инспекторы дорожно-постовой службы Оренбургской области в погоне за автомобилем с пьяным водителем за рулем ранили 17-летнего пассажира, проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина автомобиль, водитель которого вызвал подозрение: при виде полиции он увеличил скорость и резко съехал на проселочную дорогу, передает РИА «Новости».
Полицейские отправились в погоню за нарушителем и потребовали через громкоговоритель остановиться, но водитель только увеличил скорость и подчиняться ДПС не собирался.
Через несколько минут погони сотрудник ДПС выстрелил два раза вверх, а затем – в колеса преследуемой машины, в результате «гонщик» остановился. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 19-летний житель Новоорского района в нетрезвом состоянии.
Он признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться, так как хотел избежать наказания. Выяснилось, что в результате применения табельного оружия был ранен пассажир автомобиля. УМВД проводится проверка.
Ранее уходя от полицейской погони в Подмосковье, мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сам нападавший ранен.