Полицейские в Оренбуржье в погоне за машиной с пьяным водителем ранили пассажира

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина автомобиль, водитель которого вызвал подозрение: при виде полиции он увеличил скорость и резко съехал на проселочную дорогу, передает РИА «Новости».

Полицейские отправились в погоню за нарушителем и потребовали через громкоговоритель остановиться, но водитель только увеличил скорость и подчиняться ДПС не собирался.

Через несколько минут погони сотрудник ДПС выстрелил два раза вверх, а затем – в колеса преследуемой машины, в результате «гонщик» остановился. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 19-летний житель Новоорского района в нетрезвом состоянии.

Он признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться, так как хотел избежать наказания. Выяснилось, что в результате применения табельного оружия был ранен пассажир автомобиля. УМВД проводится проверка.

Ранее уходя от полицейской погони в Подмосковье, мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сам нападавший ранен.