Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.7 комментариев
Уходивший от погони водитель застрелил полицейского в Подмосковье
Уходивший от погони водитель застрелил сотрудника Госавтоинспекции в Подмосковье
Уходя от полицейской погони в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, погиб сотрудник Госавтоинспекции, сам нападавший ранен, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Вечером в пятницу Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров на Таракановском шоссе, однако водитель предпринял попытку скрыться, после погони в деревне Вертлино водитель вышел из автомобиля и выстрелил в направлении одного из инспекторов ДПС, передает РИА «Новости».
По информации пресс-службы, от полученного ранения полицейский скончался, его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил нападавшего, того госпитализировали.
«Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения. Подозреваемый стрелял по полицейским из немецкого пистолета «Вальтер», при этом в машине подозреваемого также нашли заряженный охотничий карабин «Сайга», – сообщили в силовых структурах.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
В ходе обыска дома злоумышленника были обнаружены нацистская символика и портреты Адольфа Гитлера.
В МВД рассказали, что погибшему сотруднику ГИБДД был 41 год, у него остались жена и четверо детей. Руководство главка выразило соболезнования родным и близким погибшего.