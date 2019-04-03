ЕС собрался отсрочить Brexit

Евросоюз предложит главе британского правительства Терезе Мэй отложить Brexit, сообщают СМИ.

Планируется перенести Brexit на январь или апрель 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Один из чиновников ЕС пояснил, что можно было бы «предложить продление на один год», если все идет к сценарию Brexit без сделки.

При этом британская сторона должна соблюдать строгие условия, включая проведение в мае выборов в Европейский парламент.