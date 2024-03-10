Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

Tекст: Ольга Иванова

Месяцы политического тупика в Конгрессе США по поводу пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов заставили Киев отчаянно искать альтернативных доноров для финансирования своих военных усилий против России и предотвращения резкого сокращения государственных расходов, пишет Financial Times.

Украина выделила почти половину своего бюджета в размере 87 млрд долларов на этот год на расходы, связанные с обороной, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд долларов, а это означает, что ей необходимо покрыть этот дефицит с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.

Пидласа сообщила, что изначальный план Украины заключался в том, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Венгрия задержала пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 млрд евро, который в конечном итоге был согласован в середине февраля. Эти задержки привели к тому, что Киев начал рассматривать два новых плана.

Так, правительство Украины начало переговоры с Японией и Канадой. В этом месяце Киев ожидает получения транша в размере 4,5 млрд евро от ЕС и более 2,5 млрд долларов от МВФ, Японии, Великобритании и Канады. За первые два месяца этого года Украина получила 1,2 млрд долларов в виде грантов и льготного финансирования от Японии, Норвегии и Испании, сообщило министерство, добавив, что ведутся переговоры с большим количеством союзников.

Ранее Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч.