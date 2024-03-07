Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Британия пообещала поставить Украине 10 тыс. беспилотников
Минобороны Британии пообещало поставить на Украину 10 тыс. беспилотников на общую сумму 325 млн фунтов
Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч, сообщил глава британского ведомства Грант Шэппс.
«Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства – из заводского цеха на передовую. Я призываю международных партнеров поддержать Соединенное Королевство в его усилиях», – приводит слова Шэппса ТАСС.
Отмечается, что в январе британский премьер Риши Сунак объявил о выделении 200 млн фунтов на приобретение 4 тыс. БПЛА для нужд ВСУ. Основная часть из них FPV-дроны. Также в партию входят 1 тыс. барражирующих боеприпасов, разработанных в Британии, морские БПЛА и беспилотные средства разведки.
К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше 4 тыс. беспилотников.
Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что Британия втянута в конфликт на Украине. По его словам, на Украине есть британские военные, которые готовят украинских военных медиков, а также силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.
Кроме того, британские военные участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».