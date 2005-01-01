Терезе Мэй велели перенести Brexit

Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект о переносе Brexit.

Документ также получил королевскую санкцию и стал законом, передает РИА «Новости».

Автор законопроекта Иветт Купер заявила, что депутаты сочли возможность Brexit без соглашения с ЕС угрозой для «промышленности и безопасности страны».