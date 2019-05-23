Британские СМИ анонсировали отставку Мэй

Глава британского правительства Тереза Мэй объявит об уходе со своего поста 24 мая в связи с непринятием кабинетом министров ее позиции по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Как пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве, британский премьер может объявить об уходе после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии, передает ТАСС.

Как сообщают Би-би-си и The Daily Telegraph, многие сторонники Мэй отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС. По словам источников в британском правительстве, это вызвало настоящий шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина по теме Brexit такая возможность не была одобрена.

Ряд министров, включая главу МВД Саджида Джавида, главу МИД Джереми Ханта и министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, попытались лично донести до Мэй свою позицию, запросив в среду вечером встречи с премьером, но она не стала встречаться с ними. Под конец дня о своей отставке в связи с непринятием курса правительства по вопросу «развода» с ЕС заявила Андреа Лидсом, лидер Палаты общин, а по сути – представитель Мэй в нижней палате парламента. Телеканал Sky News предположил, что эта отставка может представлять собой смертельный удар для премьерства Мэй.

В целом все без исключения британские газеты сходятся во мнении, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией и не исключают, что счет времени ее пребывания на посту лидера консерваторов и правительства пошел на часы.