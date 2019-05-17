Переговоры лейбористов и консерваторов по Brexit провалились

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин сообщил британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по вопросу выхода страны из Евросоюза провалились.

По его словам, переговоры по Brexit «зашли настолько далеко, насколько это возможно», однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров «не смогли преодолеть важные политические противоречия», передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Корбин подчеркнул, что лидерская гонка в лагере Консервативной партии привела к нестабильному положению правительства и разрушению авторитета кабинета министров.

«Усиливающаяся слабость и нестабильность вашего правительства означает, что не может быть уверенности в достижении того, что может быть согласовано между нами», – добавил лидер британской оппозиции.

В связи с провалом переговоров Корбин подтвердил, что его партия будет голосовать против законопроекта к соглашению об условиях Brexit, ратификация которого позволила бы закрепить на законодательном уровне план британского премьера по реализации процесса прекращения членства страны в ЕС.

Ранее политические процессы в Великобритании, связанные с Brexit, сравнили с сериалом «Игра престолов» «на стероидах».

Напомним, лидеры входящих в ЕС стран договорились перенести Brexit на 31 октября.