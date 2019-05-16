Brexit сравнили с «Игрой престолов»

Политические процессы в Великобритании, связанные с Brexit, похожи на сериал «Игра престолов» «на стероидах», заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер.

Вебер связывает сложившуюся ситуацию с тем, что голосовали «за политиков, предлагающих слишком простые решения», передает ТАСС.

На политических дебатах шести кандидатов на пост главы Еврокомиссии отметили рост влияния популистских и националистических партий в Европе.

Вебер – евродепутат от Европейской народной партии, которая является крупнейшей в Европе наднациональной политической структурой. При этом и ее сторонники все чаще голосуют за более радикальные партии.

Вебер признал, что ЕНП допустила «ошибку» и теперь должна «предлагать избирателям реальные европейские решения».

Напомним, при выходе Британии из ЕС возникли сложности – британский парламент отказался принять соглашение, одобренное Евросоюзом. Еврокомиссия подчеркнула, что пересмотр соглашения невозможен. Лидеры входящих в ЕС стран договорились перенести Brexit на 31 октября.