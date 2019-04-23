ЕС исключил возможность пересмотра соглашения по Brexit

Пересмотр соглашения об условиях Brexit, согласованного 25 ноября прошлого года, невозможен, заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка», – передает ее слова ТАСС.

Между тем, лидеры входящих в ЕС стран договорились перенести выход Британии из состава Евросоюза на 31 октября.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупреждала депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время, если Великобритания примет участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая.

При этом в случае отказа Лондона от участия в выборах Британии придется досрочно покинуть ЕС без соглашения.

Соглашением по Brexit остались недовольны депутаты британского парламента, в связи с чем выход из ЕС пришлось отложить.