Британию обязали досрочно покинуть ЕС в случае отказа от выборов в ЕП

Великобритания будет обязана покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от участия в выборах в Европейский парламент и не ратифицирует соглашение о выходе из состава сообщества до 22 мая, говорится в заявлении 27 стран ЕС по итогам экстренного саммита в Брюсселе.

«Настоящее решение [об отсрочке до 31 октября] перестает применяться 31 мая 2019 года в случае, если Соединенное Королевство не проведет выборы в Европейский парламент (запланированы на 23-26 мая) в соответствии с действующим законодательством ЕС и не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года», – цитирует ТАСС заявление лидеров стран Евросоюза.

Тем временем глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита ЕС заявил, что соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованное Брюсселем и Лондоном 25 ноября, не может быть изменено, несмотря на отсрочку Brexit до 31 октября.

«Великобритания может за этот период (до 31 октября) пересмотреть всю стратегию по Brexit. Это может привести к изменениям в политической декларации [по будущим отношениям между ЕС и Великобританией], но не в соглашении», – подчеркнул Туск.

При этом он не исключил, что после 31 октября ЕС может предоставить Великобритании еще одну отсрочку по выходу из состава Евросоюза, «если этого времени будет недостаточно».

Ранее лидеры входящих в Евросоюз стран договорились перенести выход Британии из состава ЕС на 31 октября

Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время, если Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая.