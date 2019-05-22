Лидер Палаты общин парламента Британии ушла в отставку из-за разногласий с Мэй

Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом объявила об уходе в отставку, подчеркнув, что больше не верит в намерение правительства Терезы Мэй выполнить волю народа о выходе страны из Евросоюза.

«С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку», – написала Лидсом в письме британскому премьер-министру Терезе Мэй, подчеркнув, что больше не верит в то, что действия правительства воплотят в жизнь результат проведенного референдума по Brexit, передает ТАСС.

«Я не верю в то, что мы будем по-настоящему независимым Соединенным Королевством благодаря той сделке, которая была предложена. Я всегда считала, что второй референдум может привести к опасным разногласиям, и я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку», – указала Лидсом в письме.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй сообщила, что намерена «улучшить» сделку по Brexit.

Напомним, 11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».