Мэй захотела «улучшить» сделку по Brexit

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в своей статье в The Sunday Times сообщила, что намерена предложить британским парламентариям дополнительный пакет мер для включения в законопроект об условиях Brexit, чтобы «улучшить» сделку с ЕС.

«Я не буду просто просить депутатов подумать еще раз. Вместо этого я попрошу их оценить свежим взглядом новую и улучшенную сделку и поддержать ее», – написала Мэй в своей статье, выдержку из которой приводит ТАСС.

Ожидается, что к обсуждению подготовленных Мэй предложений британский кабмин приступит 20 мая.

Напомним, в пятницу лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин сообщил британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по вопросу выхода страны из Евросоюза провалились.