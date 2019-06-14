Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

Еще один из кандидатов на пост британского премьера признался в употреблении наркотиков. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что употреблял кокаин.

По его словам, кокаин он употреблял лишь раз, это случилось, когда Джонсону было 19 лет, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Mirror.

«Это событие обсуждалось уже много, много раз», – заявил Джонсона.

Бывший министр высказал мнение, что «большинству людей интереснее» политическая кампания и то, что он «мы можем сделать для них» и для Великобритании.

Неделю назад министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, который претендует на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, также признался, что принимал наркотики.