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Лебедев пообещал жестко пресекать попытки прорыва южных границ СНГ
Генсек СНГ Лебедев заявил о жестком пресечении попыток прорыва южных границ содружества
Любые попытки вооруженных провокаций или прорыва южных границ государств – участников СНГ будут жестко пресечены, заявил генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев.
«Государства содружества четко дают понять: любые попытки вооруженных провокаций или прорыва границ будут жестко пресечены», – приводит его слова РИА «Новости».
Лебедев отметил, что безопасность южных рубежей остается безусловным приоритетом. В рамках взаимодействия СНГ и ОДКБ внимание сфокусировано на мониторинге таджикско-афганской границы, оказании материально-технической помощи и укреплении оборонительного потенциала центральноазиатских партнеров.
Заявление прозвучало на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.
Ранее участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию.