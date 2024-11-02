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Освобожденные заключенные вновь вернулись в британские тюрьмы
The Times: 73 из 100 освобожденных заключенных в Британии снова арестованы
Более 2,8 тыс. заключенных в Британии были освобождены досрочно, но 73% из них снова оказались в тюрьмах за новые преступления, сообщило The Times.
По информации издания, тысячи заключенных, ранее освобожденных досрочно в Британии, вновь оказались за решеткой. Данные министерства юстиций указывают, что более 2,8 тыс. человек были отпущены из тюрем в сентябре и октябре после отбывания 40% от их первоначального срока. Это стало частью правительственной программы, направленной на сокращение переполненности тюрем, передает ТАСС.
Согласно статистике за период с апреля по июнь, количество заключенных, вернувшихся в тюрьму, увеличилось на 44%. Эти цифры подчеркивают проблемы с повторной социализацией и интеграцией освобожденных преступников в общество, отметили обозреватели.
Ранее премьер Британии Кир Стармер на саммите стран Карибского бассейна в Самоа предложил сосредоточиться на перспективах развития, а не обсуждать репарации за работорговлю.