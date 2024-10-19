Британия решила досрочно освободить 1,1 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем

ITV: Британия досрочно освободит 1,1 тыс. заключенных из-за переполненности тюрем

Около 1,1 тыс. заключенных будет досрочно освобождено в Британии на следующей неделе из-за значительной переполненности тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на ITV. Это решение принято после того, как в сентябре свыше 1,7 тыс. преступников уже были отпущены по условно-досрочному освобождению из-за нехватки мест. Из них почти 40 человек ошибочно оказались на свободе и были возвращены в тюремные учреждения.

Как сообщает газета Times, освобождение заключенных планируется на вторник, 22 октября. В июле министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд представила новый механизм условно-досрочного освобождения, по которому заключенные в Англии и Уэльсе смогут выйти на свободу, отбыв 40% срока наказания вместо прежних 50%. Однако эти меры не касаются лиц, обвиненных в тяжких преступлениях, таких как терроризм, домашнее и сексуальное насилие.

Министерство юстиции Британии отмечает, что с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%. Внутренние прогнозы ведомства, на которые ссылается Times, предупреждают, что в течение девяти месяцев проблема переполненности тюрем может вновь обостриться.

Ранее правительство Британии предложило использовать 400 камер изоляторов временного содержания в полицейских участках для размещения осужденных преступников из-за отсутствия свободных мест в тюрьмах на севере Англии. Также сообщалось, что правительство Британии будет досрочно освобождать некоторых заключенных и откладывать слушания по части уголовных дел для борьбы с переполненностью тюрем.