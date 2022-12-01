Британских заключенных решили разместить в полицейских участках

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1 декабря, четверг | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы причины отказа Турции от совместного с Россией патрулирования в Сирии
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Британских заключенных решили разместить в полицейских участках
Би-би-си: В Британии из-за переполненных тюрем осужденных поместят в полицейские участки
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Правительство Великобритании предложило использовать 400 камер изоляторов временного содержания в полицейских участках страны для размещения осужденных преступников из-за отсутствия свободных мест в тюрьмах на севере Англии, сообщили СМИ.
Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, замглавы Минюста Британии Дамиан Хиндс, курирующий пенитенциарную систему, заявил, что за последние два месяца количество заключенных в Соединенном Королевстве увеличилось на рекордные 800 человек, причем не только мужчин и в мужских тюрьмах стало не хватать мест, тогда как в пенитенциарных учреждениях для женщин и подростков «свободных мест очень много», передает ТАСС.
В качестве одной из причин сложившийся ситуации Хиндс назвал проходившую летом текущего года забастовку судебных адвокатов, которая привела к задержкам судопроизводства и, по мнению замминистра, вызвала перегрузку судебной системы.
Ранее МВД Британии предложило сажать нелегалов в тюрьму на четыре года.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
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До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Газпром отверг требования по иску Uniper
Газпром подтвердил получение иска от Uniper и отверг требования компании
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Газпром получил иск от немецкого энергоконцерна Uniper, в российской компании заявили, что не признают нарушения контрактов и правомерности германской стороны требовать возмещения убытков, сообщили в «Газпром экспорте».
Uniper инициировала разбирательство против ООО «Газпром экспорт» в международном арбитражном трибунале в Стокгольме.
Немецкая сторона требует, чтобы российская компания возместила убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. В связи с этим Uniper пришлось закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиками по ранее согласованным ценам и объемам. Из-за этого расходы компании уже составили не менее 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024, передает «Интерфакс».
ООО «Газпром экспорт» сообщила, что изучает итоговое заявление, однако отвергает все обвинения и требования Uniper.
Напомним, Uniper надеется на возмещение убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными Газпромом с июня.
Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС
Европейский союз (ЕС) намеревается установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 62 доллара за баррель, несмотря на призывы понизить показатель, заявил источник в Брюсселе.
Изначально комиссия ЕС предлагала установить барьер в 65–70 долларов за баррель, после предложение ужесточили до 62 долларов, но часть членов ЕС, включая Польшу, настаивают на дальнейшем снижении, сказал собеседник РИА «Новости».
В ходе последних переговоров страны говорили о 62 долларах за баррель и даже ниже, вероятнее всего, этот показатель ближе всего к окончательной цифре, пояснил он.
Даже если ЕС не сумеет договориться по потолку цен, то Еврокомиссия вряд ли станет откладывать срок введения эмбарго для поставок нефти из России по морю.
По словам собеседника, на ЕК оказывают сильное давление, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти звучала на переговорах, но была отклонена.
Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.
До этого Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.
Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ под Угледаром
Российская разведка продемонстрировала штурм позиции ВСУ с помощью беспилотников на Угледарском направлении
Российские военнослужащие произвели штурм украинских войск с использованием беспилотников на Угледарском направлении, видеокадры опубликованы в Сети.
На видеозаписи видно, как с беспилотника сбрасываются гранаты РГД-5 в окопы на позиции украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине.
Эксперт оценил военное значение Кинбурнской косы в Николаевской области
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«Значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в украинской прессе появились прогнозы о том, что на косе в ближайшее время могут вспыхнуть активные бои.
«Для России содержать там серьезный контингент тоже бессмысленно, потому что ВС РФ, судя по всему, пока не собираются десантироваться оттуда на Николаев», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. Присутствие на косе позволяет контролировать вход в устье Днепра, напомнил эксперт, но «при этом военного флота у противника, по сути, нет».
«Поэтому передвижение противника в этой акватории мы можем контролировать не артиллерией, а противокорабельными ракетами. А их держать на косе нет никакого смысла», – пояснил собеседник.
Как известно, Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Ее длина составляет около 40 км, ширина 8–10 км. «Звучат такие разговоры: если Россия оттуда уйдет, то это позволит ВСУ начать с косы наступление на Херсонскую область с левого берега Днепра. Ахинея! На самом деле наступать по открытой и ничем не защищенной местности – это самоубийство. Перебрасывать по этой узкой полоске территории вооруженные силы – значит постоянно находиться под ударом», – считает Онуфриенко.
Чтобы ВСУ смогли начать наступление с этой косы, им туда нужно сначала перебросить по воде или по воздуху живую силу, бронетехнику и боеприпасы. «У вооруженных сил хунты банально нет десантных кораблей, барж и всего остального. Могут лишь просто перебросить пехоту на резиновых лодках», – подчеркнул собеседник.
Онуфриенко уверен, что Российская армия в случае вывода оттуда своих сил сможет держать косу под огневым контролем, проводить разведрейды и «периодически уничтожать украинских диверсантов, которые могут переправляться туда на лодках». «Но держать там долговременные стационарные огневые точки, которые ВСУ могут уничтожать теми же РСЗО HIMARS, смысла никакого нет», – подытожил Онуфриенко.
Во вторник губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил, что в выходные россияне якобы принудительно вывезли с Кинбурнской косы все население – 37 местных жителей. Ранее Ким сообщал, что ВСУ осталось захватить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью взять под контроль Николаевскую область. Украинские СМИ не исключают, что на косе в ближайшее время высадится украинский десант.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий.
Киевские власти еще в начале осени ставили перед отрядами Сил специальных операций задачу вернуть косу под свой контроль. В середине сентября на косе пытался высадиться украинский десант – со стороны Очакова. Но атака была отражена.
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Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовском направлении
Союзные силы существенно продвинулись на Артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, на этом направлении ВС России полностью контролируют главные дороги, и противнику фактически приходится передвигаться по полям, передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что на этом направлении фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
Поезда «Сапсан» решили убрать с маршрута Нижний Новгород – Москва
Между Нижним Новгородом и Москвой перестанут ходить поезда «Сапсан», в РЖД сочли нецелесообразным возврат поездов на этот маршрут.
Ранее «Сапсаны» с этого маршрута снимали из-за ремонта Курского вокзала, сообщает «Нижний Новгород онлайн».
Заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов пояснил, что решено остановиться на схеме – отдельные поезда до Нижнего из Москвы. Курский вокзал будет использоваться больше под диаметральное движение, поэтому направлять туда скоростной поезд нецелесообразно.
Пегов отметил, что прямой трафик пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву был около 20%, поэтому более эффективно использовать «Сапсаны» на маршруте Санкт-Петербург – Москва.
Напомним, в мае компания Siemens решила прекратить техобслуживание поездов РЖД. Сообщалось, что техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено под руководством и контролем РЖД.
Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР
Населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью освобожден от вооруженных сил Украины, подтвердили в Минобороны России.
Российские ВС продолжают успешное наступление, освобождая от украинских военных населенный пункт Водяное в ДНР, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Об освобождении от украинских военных Андреевки в штабе территориальной обороны республики сообщали во вторник.
В среду Минобороны подтвердило освобождение Белогоровки и Перше Травня в ДНР.
Родившаяся в УССР актриса Мила Кунис назвала вареники и борщ русскими блюдами
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».
«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.
Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.
Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».
Минобороны: Террористы собрались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Генерал-майор ВС РФ Егоров: Террористы планируют ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим и позициям ВС Сирии в Идлибе
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Террористы «Джебхат Ан-Нусра*» (организация запрещена в РФ) планируют нанести удары с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и позициям правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Как сообщил генерал, по информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики запрещенных в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* («Джабхат ан-Нусра»*) планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населенных пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб, передает ТАСС.
Генерал также сообщил, что в населенных пунктах Нахлая (10 км южнее Идлиба) и Джиср-эш-Шугур (30 км юго-западнее Идлиба) боевики завершили оборудование площадок и переброску на них расчетов для запуска беспилотных летательных аппаратов.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
В минувшее воскресенье командование ВС Сирии перебросило воинские подкрепления и бронетехнику на север провинции Алеппо для отпора ВС Турции. Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии.
Стало известно о работе на ЗАЭС корректировщиков ВСУ
Карчаа: Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ
Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
По его словам, пропуска заблокировали небольшому числу сотрудников, среди них находились и корректировщики ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Карчаа рассказал, что у сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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